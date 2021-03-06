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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تدعو لعقد اجتماع حول عودة واشنطن إلى الاتفاق النووى الإيرانى

السبت 06/مارس/2021 - 01:08 ص
ميخائيل أوليانوف
ميخائيل أوليانوف
وكالات
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دعت روسيا إلى عقد اجتماع حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق حول برنامج إيران النووي وعودة طهران لتنفيذ التزاماتها بأسرع ما يمكن.

وقال مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، في حديث لقناة «روسيا 24»: «من الواضح أنه يجب بدء المباحثات بأسرع ما يمكن. لقد مررنا بالأحداث التي جرت خلال دورة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب البدء بالعمل».

وأضاف أوليانوف: «ربما يجب عقد لقاء غير رسمي للمشاركين الحاليين في الصفقة النووية والولايات المتحدة من أجل بدء الحوار، ومن حيث المبدأ هذا أمر محتمل، ولكن من الضروري توضيح بعض التفاصيل؛ لأن الموضوع حساس جدًا، وخصوصًا لإيران».

وأكد أنه على الولايات المتحدة وإيران القيام بخطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي، وأن انتظار الخطوة الأولى من الطرف المقابل سيقود إلى طريق مسدود.

وتابع قائلًا: «إن إيران والولايات المتحدة تريدان العودة الكاملة إلى الاتفاق النووي على حد سواء، ويجب الآن الاتفاق على تسلسل الخطوات ومضمونها، وهذه مهمة قابلة للتحقيق مع وجود هدف استراتيجي مشترك».

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن قناعته بأن «هناك حاجة لنوع من خارطة الطريق، وتحديد كيفية تحقيق كل شيء خطوة بعد أخرى».

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