مدينة أمريكية ترفض 6 آلاف جرعة من لقاح «جونسون آند جونسن» المضاد لكورونا

رفض مايك دوجان، عمدة مدينة ديترويت الواقعة بولاية ميشيجن الأمريكية، استلام 6 آلاف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" برر دوجان قراره بضعف فعالية لقاح "جونسون آند جونسون" الذي يؤخذ في جرعة واحدة، مقارنة مع اللقاحات التي تقسم إلى جرعتين.وأظهرت الاختبارات أن فعالية لقاح "جونسون آند جونسون" في محاربة فيروس كورونا بلغت 72 بالمئة، فيما بلغت نجاعة لقاحي "فايز" و"مودرنا" نحو 95 بالمئة.ووافقت الحكومة الأمريكية في 27 فبراير على استخدام لقاح شركة "جونسون آند جونسون" في الوقاية من فيروس كورونا لتتيح لملايين من الأمريكيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة، وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة وما فوق، عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع.