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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بـ6 مهام رئيسية.. وزير الأوقاف يعلن إنشاء مركز للدراسات الوقفية

السبت 06/مارس/2021 - 03:54 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء مركز بحثي تحت مسمى "مركز الدراسات والبحوث الوقفية " بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك نظرا لأهمية العمل الوقفي، ودور الوقف في خدمة المجتمع والعمل على تنمية أعيان الوقف وحسن استثمارها.

وحدد وزير الأوقاف 6 مهام للمركز، وهي: نشر ثقافة الوقف الخيري والتشجيع على الوقف، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الوقف وحسن استثماره،وتعظيم عوائده ومراعاة إنفاقه وفق ما يحقق شروط الواقفين والهدف من الوقف، وعمل الدراسات الوثائقية للوقف وتحليل مضمون هذه الوثائق.

وتشمل أيضا مهام المركز، تدوين تاريخ الوقف، وإنشاء مكتبة علمية ورقمية للدراسات الوقفية، وخدمة وتشجيع الباحثين الأكاديميين وغيرهم وتوفير المكون العلمي الرئيس لإجراء بحوثهم، وأرشفة الرسائل والبحوث العلمية في مجال الوقف وطباعة ملخصات لخلاصة نتائجها وتوصياتها.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه سيتم تشكيل أعضاء المركز من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مجال الدراسات الوقفية والوثائقية والاقتصادية وبعض الخبراء في مجال الاستثمار.

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