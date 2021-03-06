الإمارات.. 10 وفيات و3072 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن رصد 10 وفيات و3072 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد 19 في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 405277، والوفيات إلى 1296 حالة.كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2026 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 389304 حالات.