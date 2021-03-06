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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب إيرانية

السبت 06/مارس/2021 - 01:50 ص
محاولة اختطاف طائرة
محاولة اختطاف طائرة
وكالات
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نشرت وكالة «فارس» المقربة من الحكومة الإيرانية، تفاصيل حول محاولة اختطاف طائرة الركاب في إيران، وكشفت أن المهاجم كان يحمل مسدسًا من البلاستيك ويرتدي حزامًا ناسفًا مزيفًا.

وذكرت الوكالة أنه في الساعة 22:10 من يوم الخميس، وبعد 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من الأهواز، قدم راكب اسمه محمد حسين حقيقته منش، وهو يبلغ 45 عامًا من عمره، ورقة إلى أحد أفراد الطاقم مكتوب عليها: «أنا أرتدي حزامًا ناسفًا وجهاز التحكم بحوزة راكب آخر».

وطالب حقيقته منش بتسليم الورقة إلى مسؤول أمن الرحلة وإعادة الطائرة، التي كانت في طريقها إلى مدينة مشهد، إلى الأهواز.

وأعلن مسؤول أمن الطائرة حالة الاستنفار، وبعد ذلك اتجه المهاجم الذي كان يحمل بيده مسدسًا اتضح بعد اعتقاله أنه بلاستيكي، نحو قمرة القيادة وقال: «ينبغي للطائرة أن تعود إلى الأهواز وفي حال خفضت الارتفاع أو هبطت سأفجرها».

ومن ثم بدأت قوات أمن الطائرة، حسب «فارس»، التفاوض مع المهاجم، وفي ذلك الحين فتح معطفه وأظهر الحزام الناسف الذي كان يرتديه.

وتمكنت قوات الأمن للحرس الثوري من السيطرة على المهاجم في المقاعد الأمامية من الطائرة، وتم اعتقاله، وهبطت الطائرة التي كانت تقل 63 راكبًا في مطار أصفهان عند الساعة 22:40.

وبعد اعتقال المهاجم، تبين أن الحزام الناسف الذي كان يرتديه غير حقيقي، ومعبأ بالخشب والأسلاك والأشرطة اللاصقة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرجل كان على متن الطائرة برفقة زوجته وابنيه، لافتة إلى أنه لا توجد له أي سوابق جنائية.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية تابعة لشركة «إيران أير» كانت برحلة داخلية من الأهواز إلى مشهد.

وفي الرواية الأولية، قال الحرس الثوري، إن المهاجم كان ينوي الهبوط بالطائرة بعد اختطافها في أحد مطارات الدول المطلة على الخليج.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، محمد حسن ذيبخش، إن الطائرة التي أحبط الحرس الثوري محاولة اختطافها كانت تقل 63 راكبًا، فضلًا عن 9 أفراد من طاقمها.

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