«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث الكريمات

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل حادث الكريمات، حيث أكدت أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".وتم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما أمكن ضبط قائد سيارة النقل المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.