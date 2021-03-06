التحالف العربى يعلن إحباط هجوم جديد على السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إحباط هجوم جديد من قبل الحوثيين استهدف جنوب المملكة، بينما قالت قوات الجماعة إنها هاجمت "أهدافا هامة" في قاعدة الملك خالد.وأفاد التحالف، في بيان، باعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط جنوب السعودية.وأضاف أن عدد الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها وتدميرها بعد إطلاقها من اليمن على يد الحوثيين بلغ 8، قائلا إن جميعها حاولت استهداف المدنيين.من جانبها، أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية أنها شنت هجوما بطائرتين مفخختين على "أهداف هامة" في قاعدة الملك خالد الجوية.وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.