غدا.. العرض المسرحى «البؤساء» بمركز الفنون بالإسكندرية

تستقبل قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الثالثة من عصر غدًا الأحد٬ العرض المسرحي "البؤساء" من إخراج إيهاب يونس٬ عن رواية الكاتب الفرنسي فيكتور هوجو، هذا ويستمر العرض حتى الخميس المقبل.كان فيكتور هوجو نشر روايته "البؤساء" سنة 1862، وتعد من أشهر روايات القرن التاسع عشر، تصف وتنتقد الظلم الاجتماعي في فرنسا بين سقوط نابليون في 1815 والثورة الفاشلة ضد الملك لويس فيليب في 1832.تصف البؤساء حياة عدد من الشخصيات الفرنسية على طول القرن التاسع عشر الذي يتضمن حروب نابليون، مركزةً على شخصية السجين السابق "جان فالجان" ومعاناته بعد خروجه من السجن.تعرض المسرحية طبيعة الخير والشر والقانون في قصة آخاذة٬ وقد ظهرت رواية البؤساء على المسرح والشاشة السينمائية عبر أكثر من معالجة ومنها السينما المصرية.تدور أحداث المسرحية حول "جان فالجان" الذي خرج لتوه من السجن٬ بعد أن قضي مدة عقوبته علي سرقة رغيف خبز. وبعد طوال سير وتشرد في الشوارع والطرقات٬ يقابل قس طيب يحنو عليه ويأويه في منزله ويقدم له وجبة عشاء ساخنة٬ إلا أن فالجان يسرق الأواني الفضية من منزله ويهرب وتتوالي الأحداث.