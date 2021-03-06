بريطانيا تسجل تراجعا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيلها 5947 إصابة و236 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين.وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5947 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4207305 حالات.وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا بالتالي انخفاضا حيث بلغ يوم 3 مارس 6385 حالة، وفي 4 مارس 6573.وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 236 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 124261 شخصا.ويمثل هذا العدد تراجعا طفيفا لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا حيث بلغ هذا المؤشر يوم 3 مارس 315 حالة، وفي 4 مارس 242.كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 21.358 مليون شخص.وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.