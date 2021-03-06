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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: سننشر تقرير حول عمل بعثتنا فى الصين لكشف نشأة كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 05:19 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تنوي نشر التقرير حول عمل فريقها المعني بكشف نشأة فيروس كورونا المستجد في الصين، نافية صحة الأنباء حول نيتها سحب الوثيقة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال خبير المنظمة، الذي ترأس بعثتها في مدينة ووهان الصينية، بيتر بين إمباريك، خلال مؤتمر صحفي، إن التوقيت المخطط له حاليا لنشر التقرير هو 14 أو 15 مارس.

من جانبه، نفى مدير برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أنها كانت تنوي سحب "التقرير المرحلي" حول نتائج عمل البعثة في الصين.

وقال: "لتوضيح الأمر يجب الإشارة قبل كل شيء إلى أنه لم تكن هناك خطة لإعداد تقرير مرحلي. كان من المأمول أن نحصل على تقرير موجز.. المدير العام سيتلقى التقرير من الفريق خلال مستقبل قريب وسنناقش الإرشادات".

ووصل فريق منظمة الصحة العالمية إلى ووهان يوم 14 يناير لتحديد مصدر انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وزار الخبراء خلال وجودهم في المدينة سوق المأكولات البحرية التي سجل فيها تفش للفيروس لأول مرة في ديسمبر 2019، وكذلك عدة مستشفيات خاصة بمعالجة الأمراض المعدية إضافة إلى معهد ووهان لأبحاث الفيروسات.

وخلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج عمل البعثة يوم 9 فبراير، قال ممثلو المنظمة إنهم فشلوا في تحقيق أي تقم ملموس، لكنهم أكدوا أن الفرضية الأكثر واقعية تتمثل في انتقال الفيروس إلى البشر من حيوانات برية عبر حلقة وسيطة.

كما شدد الخبراء على أن احتمال ظهور فيروس كورونا المستجد بطريقة اصطناعية ليس ضمن الفرضيات التي تعتبر مرجحة.

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