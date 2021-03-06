النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

تُباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث وفاة 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين بطريق الكريمات.وأعلنت النيابة أنه انتقل فريق من «النيابة العامة» في غضون الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة، لمعاينة مسرح حادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً (ميكروباص) بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد، وتبيَّن وفاة 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين من جرَّاء الحادث.وانتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وقد ضُبط سائق سيارة النقل وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.