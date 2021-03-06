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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إنطلاق مؤتمر مصر بتتغير بمكتبة الإسكندرية.. الأربعاء المقبل

السبت 06/مارس/2021 - 12:43 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
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تقيم مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا بعنوان "مصر تتغير"٬ والذي ينطلق يوم الأربعاء الموافق 10 مارس، يتناول مشروعات التنمية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية، والبنية الأساسية، ومواجهة الفقر والتهميش، وتطوير القرى.

يأتي المؤتمر في سياق التأكيد على الدور التنموي غير المسبوق للدولة المصرية في كافة المجالات، والذي لا يقتصر فقط على ما تقوم به الحكومة، بل يشمل أيضًا الشراكة مع الجمعيات الأهلية في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى بناء دولة تنموية حديثة.

ومن المقرر أن تفتتح المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتقدم خلاله العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة، وعدد من مبادرات الجمعيات الأهلية في مجال التنمية.

ويشارك في اللقاء أيضًا عدد من الخبراء والمثقفين في حوار حول مستقبل العمل التنموي، وأهمية التغيير الذي يشهده المجتمع المصري في الآونة الأخيرة في ظل حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير نوعية الحياة التي يعيشها المواطن المصري.

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