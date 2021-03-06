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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة الدبيبة: تشكيلتنا تضم 27 وزارة تعرض على البرلمان الإثنين المقبل

السبت 06/مارس/2021 - 12:39 ص
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة
عبير سليم
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كشف المكتب الإعلامي لرئيس وزراء ليبيا الجديد عبد الحميد لدبيبة، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، عن الآلية العامة ومعايير تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وقال المكتب الاعلامي، في بيان له، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، إنه انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية وتقديرًا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارًا للوقت وتفاديًا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.

وأضاف، أنه سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وتابع: «لذا تضع حكومة الوحدة الوطنية بين يديّ السادة المواطنين هيكلية الحكومة (27 حقيبة وزارية) والتي ستُعرض على أعضاء مجلس النواب يوم الإثنين المقبل في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت».

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