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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 4420 إصابة جديدة بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 04:00 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 394 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 485567 حالة.

كما سُجلت 4 وفيات جديدة بالفيروس نزولا من 16 أمس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي في المملكة إلى 8673.

وتعافت 477 حالة جديدة ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس إلى 471410.

وتلقى 3877687 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، كما حصل 499942 على الجرعة الثانية.

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