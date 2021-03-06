فوز فالنسيا على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

حقق فالنسيا انتصارا ثمينا علي ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بملعب ميستايا في افتتاح الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتقدم فياريال في الدقيقة 40 عن طريق جيرارد مورينو من ركلة جزاء، ورد فالنسيا بهدفين في الدقيقة 86 عن طريق كارلوس سولر من ركلة جزاء وفي الدقيقة 90 عن طريق جونزالو جويديس.الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 30 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد فياريال عند 37 نقطة في المركز السابع.