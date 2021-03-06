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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

متخصصون فى النشر: يجب إدراك التطور التكنولوجى فى الترويج للكتاب عبر الإنترنت

السبت 06/مارس/2021 - 12:35 ص
ندوة بالمجلس الأعلي
ندوة بالمجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
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قال الدكتور محمد حجازي، عضو لجنة الثقافة الرقمية، خلال ندوة «دور التشريعات فى إنقاذ صناعة النشر»، والتي أقيمت بالمجلس الأعلي للثقافة: «إن تغليظ عقوبة التزوير بمفردها ليست المشكلة الحقيقية الوحيدة أمام صناعة النشر، ولكن فى حقيقة الأمر أن النشر نفسه قد اختلف كثيرًا، فدائمًا ما نتحدث عن كفاءة ونشر الكتب الورقية ونتغافل عن تغيير النمط، ولا بد من مواكبة العالم وما يحدث به من تقدمات وتطورات مهولة فى صناعة النشر، ولا بد العمل بطريقة الإحصائيات والأرقام.

وأضاف أن عدد مستخدمى الإنترنت وصل تقريبًا إلى 60٪، ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى إلى 53٪ من إجمالي سكان العالم، ومن هنا ندرك أنه لا بد التعامل مع السوشيال ميديا والإنترنت على أنها ليست عدوًّا لنا، ولكن لا بد أن نسخرها لأجل خدمتنا واستغلالها لمصلحة صناعة النشر.

وتابع: «أن إشكاليات صناعة النشر بشكل عام كثيرة، ولا بد من التعامل على تغييرها ومحاولة تذليل عقباتها واحدة تلو الأخرى، وينبغى العمل على نشر الكتاب الصوتى وتغيير أنماط وعادات القراء واستهداف فئات محددة وتصنيفها».

وأشار الدكتور حسام لطفى، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس٬ إلى أهمية عمل ووضع معايير طباعة للناشرين والمؤلفين المقيدين باتحاد الناشرين، فيما يخص حجم ووزن الورق ونوع الطباعة، وذلك لتسهيل تطبيق القوانين وتنفيذها من الجهات المعنية لمعرفتهم بشكل النسخة الأصلية من النسخة المطورة، كما أنه لا بد من معرفة الناشر لحقوقه وواجباته جيدًا تجاه المؤلف، وكذلك معرفة المؤلف لحقوقه مع الناشر، فلا يجوز التعامل بينهما على أنهما منفصلان إطلاقًا لأن النشر والمؤلف وجهان لعملة واحدة يتشاركان معًا لتقديم محتوى لائق، ولا بد أن تربطهما الثقة فى التعامل بينهما.

وأشار الدكتور إبراهيم إلياس، عضو لجنة القانون بالمجلس والممثل عن لجنة التشريع بمجلس النواب المصرى٬ إلى أهمية توفير ووضع آليات للنشر وصياغة قوانين أكثر مرونة خاصة بالتعويضات للحد من التزوير والاقتباس سرقة مجهود وفكر الغير، بالإضافة إلى أهمية دعم ميزانية المكتبات المدرسية والجامعية والمكتبات العامة لتيسير ومواجهة شراء واقتناء أحدث العناوين وإتاحتها للقراءة.

وأوضح أنه يجب حث الناشرين على ضرورة اقتناء النسخ الإلكترونية لأعمالهم الفكرية المنشورة تمهيدًا لاستثمارها فى مشروعات النشر الإلكترونى وزيادة مساحة البرامج التى تتحدث عن أحدث العناوين والمطبوعات، وخصوصًا بالقنوات الثقافية، وكذلك المساحة بالصحف اليومية، فالصراع الحقيقى القائم ما بين المؤلف الذى أبدع وبين أرباب النشر الذين يبعثون الحياة داخل الصور هو دائمًا ما يظلم القارئ فى حقيقة الأمر لأننا دائمًا نتحدث عن حقوق النشر وحقوق الملكية للمؤلف ونغفل عن حقوق القارئ، ومن هنا لا بد أن نركز على حقوق القارئ أكثر من الناحية الثقافية فله ذوقه العام، كما أن علينا دراسة الجانب الاقتصادى له قبل وضع أسعار الكتب.

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