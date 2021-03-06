شالكه يتعادل مع ماينز بدون أهداف فى الدورى الألمانى لكرة القدم

تعادل فريق شالكه مع ضيفه ماينز بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب فيلتينس أرينا في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرمي، ليحصل كل منهما على نقطة.وتعد هذه المباراة الأولى لمدرب شالكه الجديد دميتريوس جراموزيس الذي جاء خلفا للسويسري كريستيان جروس.ورفع ماينز رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، بينما رفع شالكه رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأخير.