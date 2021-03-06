تعادل شباب بلوزداد الجزائرى مع الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

تعادل فريق شباب بلوزداد الجزائري مع ضيفه الهلال السوداني بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، بملعب 5 جويلية 1962، في إطار الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.تقدم الهلال السوداني في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد عبدالرحمن، وعادل مارسيلين كوكبو النتيجة لشباب بلوزداد في الدقيقة (43).بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى نقطتين في المركز الثاني، وأيضا أصبح رصيد شباب بلوزداد نقطتين في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الهلال وعن مازيمبي صاحب المركز الرابع، الذي سيلتقي صن دوانز الجنوب إفريقي متصدر المجموعة بست نقاط.