رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعادل شباب بلوزداد الجزائرى مع الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 12:30 ص
فريق شباب بلوزداد
فريق شباب بلوزداد الجزائري
أ ش أ
طباعة
تعادل فريق شباب بلوزداد الجزائري مع ضيفه الهلال السوداني بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، بملعب 5 جويلية 1962، في إطار الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم الهلال السوداني في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد عبدالرحمن، وعادل مارسيلين كوكبو النتيجة لشباب بلوزداد في الدقيقة (43).

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى نقطتين في المركز الثاني، وأيضا أصبح رصيد شباب بلوزداد نقطتين في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الهلال وعن مازيمبي صاحب المركز الرابع، الذي سيلتقي صن دوانز الجنوب إفريقي متصدر المجموعة بست نقاط.

موضوعات متعلقة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

الصور

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

الأكثر قراءة

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

«حوّل الضحايا لأشلاء».. مباحث الجيزة تكشف سبب حادث الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

فوز فالنسيا على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

شالكه يتعادل مع ماينز بدون أهداف فى الدورى الألمانى لكرة القدم

تعادل شباب بلوزداد الجزائرى مع الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

أيام زمان

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

رفضت أن تخلع الفستان فأصبح تميمتها.. حكايات ليلى مراد

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

ورشة لصناعة الأفلام والسرد القصصى بمركز جسور الثقافى

متحدثون فى الأعلى للثقافة: يجب مشاركة الدراما فى حل الأزمة السكانية

ختام فعاليات المسرح المتنقل بالبحر الأحمر

يوسف نبيل: «الحسد» من أشهر الروايات الروسية في القرن العشرين