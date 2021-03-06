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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحركات احتجاجية لبنانية تنديدا بتردى الأوضاع المعيشية

السبت 06/مارس/2021 - 03:40 ص
احتجاجية لبنانية
احتجاجية لبنانية
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أقدم متظاهرون لبنانيون في مناطق متعددة من محافظات لبنان على قطع الطرق، وتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وموجة الغلاء المتصاعدة في أسعار مختلف السلع على وقع التراجع اليومي المستمر في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء.

ولجأ المحتجون لليوم الرابع على التوالي إلى أساليبهم التقليدية في قطع الطرق والشوارع الرئيسية وأوتوسترادات السفر الدولية بواسطة الإطارات المطاطية المشتعلة بشكل خاص، فضلا عن الدفع بصناديق النفايات في وسط تلك الطرق في سبيل قطع حركة السير.

وشملت التحركات الاحتجاجية طرقا رئيسية في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان ومناطق متعددة من محافظة الشمال لا سيما مدينة طرابلس، وعدد من المدن في الجنوب اللبناني لا سيما مدينتي صيدا وصور، ومناطق من محافظة بعلبك الهرمل (شمالي شرق البلاد).

وبدا لافتا أن المظاهر الاحتجاجية شملت عددا من مناطق نفوذ حزب الله، وعلى رأسها ضاحية بيروت الجنوبية (معقل الحزب) حيث استخدم المحتجون الإطارات المشتعلة بكثافة وكذلك الشاحنات في قطع الطرق في إطار الاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار السلع وعدم توافرها في المتاجر.

ويشهد لبنان تدهورا كبيرا في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية، مع تراجع كبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حيث تجاوز اليوم حاجز الـ 10 آلاف في السوق الموازية (سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة – وسعر المنصة التي أنشأها البنك المركزي 3900 ليرة).

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