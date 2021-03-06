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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بابا الفاتيكان: من الضرورى التصدى لآفة الفساد وسوء إدارة السلطة‎

السبت 06/مارس/2021 - 04:40 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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أكد بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، على ضرورة التصدي لآفة الفساد وسوء إدارة السلطة وتحقيق مبدأ العدالة في المجتمع.

وقال بابا الفاتيكان - لدى استقباله من الرئيس العراقي برهم صالح حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) مساء الجمعة - إنه لتصمت الأسلحة ولنضع حدا لانتشارها.

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