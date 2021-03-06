بابا الفاتيكان: من الضرورى التصدى لآفة الفساد وسوء إدارة السلطة‎

أكد بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، على ضرورة التصدي لآفة الفساد وسوء إدارة السلطة وتحقيق مبدأ العدالة في المجتمع.وقال بابا الفاتيكان - لدى استقباله من الرئيس العراقي برهم صالح حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) مساء الجمعة - إنه لتصمت الأسلحة ولنضع حدا لانتشارها.