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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دار السراج تصدر كتاب «لبنانية فى بولاق» للكاتبة راسيا سعادة

السبت 06/مارس/2021 - 12:26 ص
لبنانية فى بولاق
لبنانية فى بولاق
نضال ممدوح
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صدر حديثا عن دار السراج للنشر والتوزيع بالقاهرة٬ كتاب بعنوان "لبنانية في بولاق"٬ من تأليف راسيا سعادة٬ وهي كاتبةٌ لبنانية، حاصلة على بكالوريوس الإذاعة والتلفزيون، عملت في مجال الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة، لها عدّة برامج تلفزيونية، وتطوّعت في العديد من الجمعيات الخيرية والإنسانية.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:

أنا تلك الطفلة التي نشأت في بيت ملييء بالقصص المصرية، ذكريات عائلية تقول لي إذهبي ابحثي عن مصر، عن الماضي الجميل وعن التاريخ والحضارة. عن الحصان الأبيض الأصيل، والجمل، والحمل، والنخيل.

أنا تلك المراهقة التي مشت في أحلامها مع أبطال مصر في أفلامها، أحاسيس وكلام في الحب مطبوع في الخيال الجميل الذي تريد أن ينتقل إلى واقع أجمل، وشوارع عتيقة وصور أرستقراطية رأتها من خلف الشاشات وتمنّت أن تصبح يومًا أمام أعينها المجرّدة، العين التي ستلتقط صورًا حقيقية لا سينمائية فقط..

أنا تلك الشابة التي قررت أن تذهب إلى مصر، وتعيش طفولتها ومراهقتها مرّة أخرى علّها تتوج مرحلة الشباب بلقب "مرحلة العمر"، وعلّها تجد عملًا يثبّت أقدامها في تلك الأرض، أرض الكنانة، وما أدراك ما أرض الكنانة.

فهل ما قصدته لاقته؟ وهل ما حلمت به عاشته؟ وهل حقًا ستجد الطريق هناك؟ أم سيبقى طريقها معلقًا بين حبال الهوا ؟ أقصد الهوى. هذا ما يجيب عنه الكتاب.

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