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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يسجل 3 آلاف و202 إصابة جديدة بكورونا

السبت 06/مارس/2021 - 01:17 ص
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 3 آلاف و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 390 ألفا و53 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة- في بيان- إلى تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4 آلاف و971 حالة، في حين يرقد 912 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 291 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و793 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وأضافت أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مدى يوم أمس بلغ 5 آلاف و515 شخصا، ليبلغ العدد منذ بدء عمليات التلقيح وحتى الآن 71 ألفا و631 شخصا.

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