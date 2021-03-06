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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم مصرف لبنان المركزى: سأقاضى من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدى

السبت 06/مارس/2021 - 12:20 ص
رياض سلامه
رياض سلامه
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أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أنه سيتقدم بسلسلة من الدعاوى القضائية داخل لبنان وخارجه، ضد وكالة (بلومبرج) الأمريكية ومكتبها في العاصمة اللبنانية بيروت وآخرين، لاتهامهم "بارتكاب جرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم البنك المركزي".

وكانت وكالة (بلومبرج) الأمريكية قد بثت خبرا مفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إمكانية فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وتم تداوله على نطاق واسع؛ لا سيما في الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية، غير أن الخارجية الأمريكية نفت في وقت سابق من اليوم بصورة رسمية صحة هذه الأنباء وأكدت أنها غير صحيحة.

وقال سلامة، في بيان اليوم: "إن التمادي في هذه الإساءات بات يحتم تحركا من جميع الذين يدعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتد سلبا على جميع اللبنانيين، وبما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمس بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ".

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