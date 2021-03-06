ورشة لصناعة الأفلام والسرد القصصى بمركز جسور الثقافى

يُنظم مركز جسور الثقافي بالزمالك٬ والتي تقام في الفترة من 18 إلى 24 مارس الجاري، من خلال خمس لقاءات تحاضر فيها الكاتبة السينمائية نسمة زعزع.على مدار 5 لقاءات يتعلم المشاركين أثناء الورشة كيفية فهم القصة وتحديد البناء الدرامي لها وكيفية تحويلها لقصة بصرية٬ والتعرف على كيفية الحصول على أقصى استفادة من التكنولوجيا المتجددة من معدات وكاميرات تصوير عن طريق الفهم الجيد والمفصّل للسيناريو.والتعرف أيضًا على إمكانية تحديد الفرق بين التصوير وصناعة الأفلام٬ كما تتناول الورشة مناقشة وطرح أفكار سينمائية من قبل المشاركية في الورشة٬ والتعرف علي كيفية تشكّيل هذه الأفكار٬ وكيفية كتابة ملخص للفيلم وفهم ما وراء النص "subtext" وإخراج الفيلم.يتخلل الندوة تقديم تصوّر لقصصص المشاركين وتفهم بناء حركة المشهد للممثلين بناءً على المفهوم الدرامي وتحليل مشاهد سينمائية.