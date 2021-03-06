شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث طريق الكريمات

ينعي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث طريق الكريمات، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة انتقلت إلى موقع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص والذي أودى بحياة 20 شخصًا على طريق الكريمات بأطفيح لإجراء المعاينة وبيان سبب وقوع الحادث.