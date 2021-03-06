إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق البحرالأحمر

أصيب 6 أشخاص، مساء أمس الجمعة، أثر تصادم 3 سيارات ملاكي ونقل وشرطة، بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا، علي الفور تم الدفع ب 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفي الأقرب لموقع الحادث.وفور وصول سيارات الإسعاف تبين أن الحادث تصادم 3 سيارات ملاكم ونقل وأخرى تابعة للشرطة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات خفيفة رفضوا على إثرها نقلهم للمستشفى، وقام رجال الإسعاف بأخذ توقيع منهم برفض نقلهم لمستشفي سفاجا المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.