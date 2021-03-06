إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق البحرالأحمر
السبت 06/مارس/2021 - 12:25 ص
علي عوادطباعة
أصيب 6 أشخاص، مساء أمس الجمعة، أثر تصادم 3 سيارات ملاكي ونقل وشرطة، بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا، علي الفور تم الدفع ب 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفي الأقرب لموقع الحادث.
وفور وصول سيارات الإسعاف تبين أن الحادث تصادم 3 سيارات ملاكم ونقل وأخرى تابعة للشرطة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات خفيفة رفضوا على إثرها نقلهم للمستشفى، وقام رجال الإسعاف بأخذ توقيع منهم برفض نقلهم لمستشفي سفاجا المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا، علي الفور تم الدفع ب 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفي الأقرب لموقع الحادث.
وفور وصول سيارات الإسعاف تبين أن الحادث تصادم 3 سيارات ملاكم ونقل وأخرى تابعة للشرطة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات خفيفة رفضوا على إثرها نقلهم للمستشفى، وقام رجال الإسعاف بأخذ توقيع منهم برفض نقلهم لمستشفي سفاجا المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.