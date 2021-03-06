رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق البحرالأحمر

السبت 06/مارس/2021 - 12:25 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
علي عواد
طباعة
أصيب 6 أشخاص، مساء أمس الجمعة، أثر تصادم 3 سيارات ملاكي ونقل وشرطة، بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد وقوع حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا، علي الفور تم الدفع ب 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفي الأقرب لموقع الحادث.

وفور وصول سيارات الإسعاف تبين أن الحادث تصادم 3 سيارات ملاكم ونقل وأخرى تابعة للشرطة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات خفيفة رفضوا على إثرها نقلهم للمستشفى، وقام رجال الإسعاف بأخذ توقيع منهم برفض نقلهم لمستشفي سفاجا المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

«شائعة لا أساس لها».. «التعليم» تحسم أزمة امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

الصور

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

سائح يابانى يتوجه للمحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ «سويوز» فى ديسمبر

فوز فالنسيا على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

شالكه يتعادل مع ماينز بدون أهداف فى الدورى الألمانى لكرة القدم

تعادل شباب بلوزداد الجزائرى مع الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة