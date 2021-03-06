رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

متحدثون فى الأعلى للثقافة: يجب مشاركة الدراما فى حل الأزمة السكانية

السبت 06/مارس/2021 - 12:07 ص
ندوة بالمجلس الأعلي
ندوة بالمجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
طباعة
حول تجربتها الدرامية الواسعة، قالت المخرجة إنعام محمد على٬ خلال الندوة التي عقدت بالمجلس الأعلي للثقافة بعنوان "الدراما والقضية السكانية" إن أهم شخص يدير عملية الدراما هو المنتج، فأصبحت الدراما انعكاسًا لما يفكر فيه المنتج، فهل ينبغي أن يقوم بدور إيجابي؟ مثل التلفزيون الذي تحدد دوره خدميًّا وليس ربحيا، وبالتالي دوره في المقام الأول هو تطوير المجتمع، كل القضايا التي تعوق هذا التقدم من خلال قالب الدراما الذي يخاطب الأسرة المصرية يجب أن يطرح القوالب الأساسية.

تابعت موضحة: يجب أيضًا أن ننظر كيف يصوغ المؤلف السيناريو الذي يقدم القضية، وكيف يصاغ سيناريو جذاب ويصنع تماسكا وتوحدًا مع المشاهد لدرجة أنه يحول القضية إلى جزء كبير من اهتمام المشاهد، مركزة على مسلسل "هي والمستحيل" الذي يعالج قضية الأمية، وكانت البطلة من النساء الأميات (اللائي تصل نسبة الأمية بينهن إلى 40٪ وربما أكثر)، وتحولت القضية إلى شيء خاص جدًا، علاقة شخصية بين اثنين (متعلم أحب أمية)، فلا تماس بينهما تمامًا، حتى كانت تتمنى السيدة أن يعلمها وكيف شعرت بالإهانة الشديدة لأنها لم تحقق ما تمنته، وهو قد تزوجها لخدمة أمه فقط ثم طلقها بعد وفاة أمه، وبدأت تحديها ورحلة تعليمها بعد الطلاق.

ويختتم المسلسل بجملة قالت فيها: "إنت اخترتني زمان.. لكن أنا دلوقتي اللي باختارك"، فالعلم هو الوسيلة أو الأسلوب للاختيار، وهو ما يجعل الإنسان يعرف ماذا يختار، عرض المسلسل في 1979، فالسيناريو الذي يحمل قضية مهمة حين يكون معالجة جيدة ويحمل عناصر نجاحه، فإنه يؤدي دورًا كبيرًا في الجمهور.

وأضاف الكاتب والسيناريست مجدي صابر، أن المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى جهد في أكثر من قطاع، فقد حدث تراجع في الزيادة السكانية في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة الوعي وزيادة التعليم، فالتعليم يكسب الأبناء ثقافة فيتحولون إلى متبنين للقضية بوعي كبير.

وقد أوضح مجدى صابر، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقوم بها سيدات الصعيد تخلق نوعًا من الوعى، فاختلاطها بالمجتمع يجعلها أكثر اهتمامًا بذلك، فيجب خلق دراما متنوعة بين تاريخي وديني واجتماعى، والهدف هو زيادة الوعى.

موضوعات متعلقة

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

مصدر: دخول المصري المصاب نتيجة إطلاق نار بالسعودية لغرفة العمليات

الصور

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

الأكثر قراءة

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

«حوّل الضحايا لأشلاء».. مباحث الجيزة تكشف سبب حادث الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تعادل شباب بلوزداد الجزائرى مع الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

أيام زمان

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

رفضت أن تخلع الفستان فأصبح تميمتها.. حكايات ليلى مراد

سقطت مغشيًا عليها.. مكيدة مخرج وفنان بصفعة على وجه نجمة شهيرة

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

متحدثون فى الأعلى للثقافة: يجب مشاركة الدراما فى حل الأزمة السكانية

ختام فعاليات المسرح المتنقل بالبحر الأحمر

يوسف نبيل: «الحسد» من أشهر الروايات الروسية في القرن العشرين

الأحد.. الروائية السعودية بدرية البشر في ضيافة «كاتبان وكتاب»