التخطيط: 62 مليون جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحى مركزى بالقنطرة شرق

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع جديد لمد خدمة الصرف الصحي وتوفير الوصلات المنزلية للمناطق المحرومة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وأضافت الوزارة، في تقرير لها، أن الأعمال الميدانية شملت تنفيذ مشروع صرف صحي مركزي تلقيدي بقرية الأبطال بالقنطرة شرق تكلفة إجمالية قدرها 62 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه عام كامل.وأضافت أن المشروعات شملت أيضًا إنشاء محطتي طلمبات رفع على مصرف المحمسة غرب قناة السويس يتم من خلالها معالجة المياه معالجة ثلاثية واستخدامها في استصلاح واستزراع حوالي 50 ألف فدان.