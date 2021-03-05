براتب 1200 جنيه.. فرص عمل شاغرة بإحدى شركات الأدوات الكهربائية بطنطا

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأدوات الكهربائية بطنطا، براتب 1200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، أمين خزينة، ومشرفين، على أن يكون المتقدم لتالوظائف حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 35 سنة.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين اجتماعي.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0405470783، والتواصل مع المدير المسئول أسامة السيد، أو التوجه لمقر الشركة في السنطة، خلف مدرسة الثانوي الصناعي، طنطا.