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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق مخزن لقش الأرز بالفيوم

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:42 م
حريق مخزن لقش الأرز
حريق مخزن لقش الأرز
الفيوم - زينب علاء
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تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب فى مخزن لقش الأرز بقرية أبوكساه بمركز إبشواي محافظة الفيوم، استمر لأكثر من 3 ساعات، وألتهمت النيران كافة محتويات المكان وتطرقت إلى المنازل المجاورة، دون إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز أبشواي، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في مخزن لقش الأرز، دون إصابات أو وفيات.

وعلى الفور انتقلت سيارة الحماية المدنية بإبشواي إلى مكان الحريق وبمحاولة للسيطرة على النيران، وتمت الاستعانة بعدد من سيارات الحماية المدنية بالفيوم، وتمت السيطرة على الحريق.
حريق مخزن لقش الأرز
حريق مخزن لقش الأرز
حريق مخزن لقش الأرز
حريق مخزن لقش الأرز

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