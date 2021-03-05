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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر: دخول المصري المصاب نتيجة إطلاق نار بالسعودية لغرفة العمليات

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:55 م
غرفة العمليات
غرفة العمليات
وفاء علي
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أكد مصدر مطلع دخول حسين سامي محمد حسن ابن شقيق المواطن المصري عشري محمد حسن الذي وافته المنية اليوم الجمعة، في حادث طلق ناري بالسعودية إلى غرفة العمليات؛ لاستخراج المقذوف من ذراعه بمستشفى الشميسي بالرياض.

وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور" إن الحادث وقع في إحدى الأسواق السعودية بسبب اختلاف مواطن سعودي مع اثنين من المصريين المقيمين بالرياض أبناء محافظة المنيا، وأطلق النار على الأول يدعى عشري محمد حسن معوض 37 سنة خمس طلقات حيث لاقى حتفه قبل الوصول إلى المستشفى دلة بالرياض.

وأضاف أن الجاني أطلق أيضا النار على ابن شقيق المواطن المصري المتوفي ويدعى حسين سامي محمد حسن معوض 23 سنة، حيث أصيب بثلاث طلقات.

وأشار إلى أن أهل المتوفي طالبوا بدفنه في بلده، لافتا إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة والكاميرات بالسوق رصدت كل ما حدث.

وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم بقتل المواطن المصري عشري محمد حسن الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بطلق ناري في المملكة، وإصابة ابن شقيقه حسين سامي محمد حسن، ويخضع المتهم الآن للتحقيقات.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، في وقت سابق اليوم، تواصلها مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، ومتابعة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم متابعة نقل جثمان المتوفي عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.

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