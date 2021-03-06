وزيرة الثقافة تشهد أول عرض مسرحى لبورسعيد عاصمة الثقافة (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي جنة هنا، والذي بعد الفاعلية الأولي بعد إعلان بورسعيد عاصمة للثقافة 2021، وذلك علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد.تدور قصة العرض المسرحي حول أسرة مكونة من زوج وزوجة وفتاة، لم يظهر الأب في العرض وذلك بسبب سفره للخارج للبحث عن لقمة العيش، والفتاة التي درست الفلسفة طوال العرض تواجه الأم في أن الأب الغائب مجرد خيال في حياتها، وأن السبب في ضياع الأسرة، بينما تسترجع الأم أحداث لتؤكد لابنتها أنه كان يحبها.الأمان والدفئ كانت تنتظره الفتاة جنة بينما تسعي الأم جنة للحفاظ على ما تركه الأب قبل رحيله، وترفض بيع السرير الذي كان شاهدا علي ذكريات بدأت بميلاد الفتاة، ولا يزال ينتظر عودة الأب الغائب.وتفاجئ الأم هنا أبنتها بأن الأب قد فارق الحياة، فتصرخ الأبنه وتقرر تحطيم السرير، لتصاب الأم بجلطة تموت علي أثرها، وأثناء حديث الأبنه إليها تكتشف أنها فارقت الحياة هي الأخري وتحتضنها، وترفع صورتها هي الأخري بجانب صورة الأب الغائب.العرض المسرحي من إخراج محمد صابر، وبطولة عبير الطوخي، وهالة سرور، ومحمد ديان، وتم إعداده علي مسرح الغد بقيادة سامح مجاهد، ويهدف لمواجهة التطرف والإرهاب ومعالجة قضايا المرأة والتفكك الأسري.يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضى 2020، وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، امس الخميس، فاعليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية وذلك في حفل كبير، بحضور أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر.