المفتى: العانس لها أجر شهيد فى هذه الحالة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الفتاة العانس التي تتوفى دون زواج لها أجير شهيد، لأنها عانت من شدة وصبرت عليها.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لكن المقصود هنا هي الفتاة التي لم يتقدم إليها أحد، أو تقدم ولم يكتمل الزواج بغير إرادتها، ما يؤدي إلى شعورها بشدة، وتدخل في مرحلة تشبه مرحلة مريض كورونا، ومثل المبطون والغريق".





وأردف: "إذا كانت صابرة ومحتسبة وراضية، نبشرها أن صبرها مع الشدة سيكافئها الله، لكن لا ينسحب على البنت التي يأتي إليها أزواج أكفاء وترفض".







