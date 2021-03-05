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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحزن يخيم على أهالي أبنوب بأسيوط بعد مصرع 20 وإصابة 3 من أبنائهم في حادث طريق الكريمات

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:41 م
حادث الكريمات
حادث الكريمات
أسيوط – محمد أبو شادي:
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خيم الحزن والأسى على أهالي قرية بني محمديات بمركز أبنوب بعد ورود أنباء عن وقوع حادث سير بطريق الكريمات أدى إلى مصرع 20 شخصا وإصابة 3 آخرين إثر تصادم سيارة ميكروباص من قرية بني محمديات بمركز أبنوب وسيارة نقل أثناء توجههم إلى القاهرة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة أبنوب بوقوع حادث سير على طريق الكريمات بين سيارة ميكروباص من مركز أبنوب وسيارة نقل أدى إلى وقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور بدأ التنسيق بين جميع الجهات المختصة وإخطار إدارة الأزمات بديوان عام محافظة أسيوط لسرعة التوصل إلى أهالي ضحايا الحادث وسط حالة من القلق والتوتر التي انتابت أهالي المركز.

كان قد وقع مساء اليوم الجمعة حادث قبل بوابة الكريمات اتجاه بني سويف بين سيارة ميكروباص ونقل أدى إلي وقوع وفيات ومصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل تريلا بسيارة ميكروباص قبل ٥ كيلو مترات من البوابة بنطاق مركز أطفيح.

وأسفر الحادث عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين جرى توزيعهم على مستشفيات بني سويف والعياط وأطفيح.

وتبين بالمعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة نقل تريلا انفجر أحد إطاراتها ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بنهر الطريق مما أدي إلى اصطدام السيارة الميكروباص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات وأودعت الجثامين في المشرحة تحت تصرف النيابة.

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