غضب يميني من نتنياهو.. إسرائيل تلجأ لأوروبا ضد المحكمة الجنائية الدولية

تجري إسرائيل العديد من الاتصالات للعمل ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضدها بتهم جرائم حرب في حق الفلسطينيين، داخل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتليين، وقطاع غزة المحاصر.ولجأت إسرائيل إلى الدول الأوروبية لمساعدتها، إذ تحدث بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني جانتس وزير الجيش، خلال الأيام القليلة الماضية، مع مسؤولين أوروبيين.وركزت المحادثات الإسرائيلية مع أوروبا على نقل رسالة مفادها أن قرار الجنائية الدولية بالتحقيق ضدها متحيز، وغير منطقي، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".في السياق ذاته، انتقد اليمينيون سياسة نتنياهو في ذلك الملف، قائلين إنه كان مهملًا في مواجهة كل العمليات التي أدت إلى فتح التحقيق.ووصفت المصادر اليمينية الإسرائيلية التحركات الحالية بالبطيئة، متابعة: "سياسة التسويف التي ينتهجها نتنياهو، بدلًا من العمل ضد الفلسطينيين حتى حين بدأوا تحركاتهم، هي التي أدت إلى هذه الكارثة".