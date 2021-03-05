«حوّل الضحايا لأشلاء».. مباحث الجيزة تكشف سبب حادث الكريمات

من محافظة بني سويف.



وشرحت التحريات والمعاينات الأولية أن السيارة النقل كانت بمقطورة ودهست الميكروباص ما أدى لكثرة عدد حالات الوفيات والإصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.



انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.



وأفادت مصادر أنه تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، ونقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف وجارٍ قل باقي جثث المتوفين وحصر أعداد المصابين.

كشفت التحريات الأولية لمباحث الجيزة، في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص والذي أودى بحياة 20 شخصا على طريق الكريمات بأطفيح، أن انفجار إطار السيارة النقل أدى لانقلابها بالمقطورة على ميكروباص يسير بجوارها ما أدى إلى تهشم الميكروباص بالكامل وتحول بعض جثث الضحايا إلى أشلاء.وأشارت التحريات إلى أن غالبية الضحايا من محافظة أسيوط وبينهم مسن وزوجته وأحفاده وآخرون