مستشفى دسوق يتسلم جهاز الكشف المبكر عن أمراض الثدي

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه قد تم استلام وتشغيل جهاز الماموجرام والذي يساهم بدوره في الاكتشاف المبكر لأورام الثدي.وأضافت سلام، أن مستشفى دسوق العام من ثاني المستشفيات بعد كفر الشيخ العام التابعة للمديرية الشؤون الصحية التي تم تشغيل الجهاز بها لتخدم قطاع كبير من الوافدين على المستشفى من داخل مركز ومدينة دسوق المراكز المحيطة به.وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتي تنفيذا للعديد من المبادرات الرئاسية، والمبادرات المتعددة للاهتمام بصحة المرأة، والاهتمام بصحة وسلامة أبناء محافظة كفر الشيخ وخاصة المرأة، ونهوضا بالخدمة الطبية.