حريق فى «جرن».. وانتقال النيران للمنازل المجاورة فى الفيوم

شب حريق هائل فى "جرن" بقرية أبوكساه بمركز إبشواي محافظة الفيوم، والتهمت النيران محتويات المكان وانتقلت إلى المنازل المجاورة.وانتقلت سيارات الحماية المدنية بإبشواي إلى مكان الحريق وجارٍ السيطرة عليه، وتمت الاستعانة بعدد من سيارات الحماية المدنية بالفيوم لإخماد النيران.