خبير تأمينى: ارتفاع نمو التأمين الطبى بسبب انتشار كورونا

قال الخبير التأميني شريف العقاد إن نشاط التأمين الطبي شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا.وأضاف العقاد في تصريحات خاصة للدستور أن قطاع التأمين الطبي بات من أولويات المواطنين خلال الفترة الأخيرة نتيجة انتشار الفيروس.وأوضح العقاد أن قطاع التأمين في مصر يمثل نسبة 1% من الناتج القومي ويحتاج قطاع التأمين في مصر إلى دعم كبير للغاية من أجل العمل علي انتشار الوعي التأميني لدي المواطنين، بالاضافة الي انتشار مجموعة متنوعة من الأنشطة التأمينية حيث لابد من وضع نظام التأمين الإجباري في عدة نظم مختلفة مثل الدول الأخرى.وأكد العقاد أن، التأمين يساهم في دعم الاقتصاد القومي بخلاف أنه يحمي من أضرار المخاطر التي قد يتعرض المواطنين لها سواء السرقة أو الحوادث أو الأمراض.