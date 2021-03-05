كان متجهًا لأسيوط.. مسن وزوجته وأحفاده ضمن ضحايا حادث الكريمات

كشفت التحريات الأولية لمباحث الجيزة، في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص والذي أودى بحياة 20 شخصا على طريق الكريمات بأطفيح أن الميكروباص كان متجها لأسيوط وأن سائقه من قرية بني محمد بمركز أبنوب.وأشارت التحريات إلى أن غالبية الضحايا من محافظة أسيوط وبينهم مسن وزوجته وأحفاده وآخرون من محافظة بني سويف.وشرحت التحريات والمعاينات الأولية أن السيارة النقل كانت بمقطورة ودهست الميكروباص ما أدى لكثرة عدد حالات الوفيات والإصابات.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.وأفادت مصادر أنه تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، ونقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف وجار نقل باقي جثث المتوفين وحصر أعداد المصابين.