«حبوب منع الحمل الرجالى».. أطباء يطورون عقار للرجال من عشبه صينى

أكد عدد من خبراء الصحة الإنجابية، إنهم حققوا تقدمًا كبيرًا في تطوير حبوب منع الحمل للرجال، وذلك وفقًا لما نشره موقع «ذا صن» البريطاني.يقول علماء في الولايات المتحدة إن مركبًا طبيعيًا مستخلصًا من عشب يستخدم في الطب الصيني التقليدي يمكن أن يساهم فى منع الإنجاب الغير مرغوب فية بالنسبة للرجال.ووجد باحثون من معهد «Lundquist TLI» أن حبوب منع الحمل الرجالى، والذى أطلق عليها اسم «triptonide» كانت قادره على جعل الفئران والقرود عقيمة مؤقتًا في الاختبارات المعملية.وتقترح دراستهم، التي نشرتها مجلة «Nature Communications » العلمية، أن المركب يعمل كعامل منع حمل آمن وفعال.وأوضح الباحثون، أنة تم استخدام هذه العشبة بشكل تقليدي في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن منذ الثمانينيات ورد أن الرجال الذين تناولوا المكملات على مدى عدة أشهر يعانون من العقم.ويمكن تنقيته إما من عشب صيني يسمى «Tripterygium»، أو إنتاجه من خلال التخليق الكيميائي.وفي الاختبارات التي أجريت على الحيوانات، وجد الباحثون أن جرعة واحدة يومية تركت ذكور الفئران عقيمًا في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع والقرود في خمسة إلى ستة أسابيع.وقال الخبراء إن المركب يعمل على ما يبدو عن طريق تغيير ما يقرب من 100 في المائة من الحيوانات المنوية، بحيث لا يمكنها السباحة إلى البويضة.ووجدت الدراسة أنه بمجرد توقف العلاج، استعاد الذكور الخصوبة مرة أخرى في غضون أربعة إلى ستة أسابيع وكانوا قادرين على إنجاب ذرية سليمة.