«جلطات المخ» أبرزها.. 10 أمراض تصيبك بسبب السمنة (إنفوجراف)

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك 10 أمراض تصيب الإنسان بسبب السمنة، مشددة على ضرورة الحرص على تناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام للوقاية منها ومن ومضاعفاتها.وأوضحت وزارة الصحة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأمراض التى قد تصيب الإنسان بسبب السمنة هى كالآتي: "السكر من النوع الثانى، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات دهون الدم، وأمراض القلب والشرايين، وبعض أنواع السرطان، وجلطات المخ، وحصوات المرارة، والتهاب المفاصل".