الاحتلال الإسرائيلي: محتمل أن تكون إيران وراء تسريب النفط على الشواطئ

قال بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه من المحتمل أن تكون إيران وراء التسريب النفطي على الشواطئ.وأضاف جانتس: "قبل كل شيء ضرر بيئي خطير في هذه المرحلة، ومن المستحيل إثبات أنه كان هجومًا من وجهة نظر استخباراتية، نحن نحقق في هذا الأمر، ولا أستبعد احتمال أن يكون قد تم عمدًا، لكن في هذه المرحلة لا يمكن تحديد أنه كان متعمدا"، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وحول قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد إسرائيل بجرائم حرب في حق الفلسطينيين، أكد جانتس أنه يجب على تل أبيب الاتصال بالمحكمة في لاهاي والتصرف ضدها، لكن دون تعاون معها.وتابع: "لقد بنينا أنظمة قانونية في وزارة القضاء والشؤون الخارجية، والجيش، وسنتصرف وفقًا لقواعد القانون الدولي".