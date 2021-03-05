المفتى: الرشوة من الكبائر ودفع الضرائب عبادة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرشوة تعتبر من الكبائر، لحديث الرسول "لعن الله الراشي والمرتشي".





وأوضح فضيلة المفتي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل حكم وصف باللعن فهو من الكبائر.





وكشف فضيلة المفتي، عن أن كان له شيخ يرى أن دفع الضرائب عبادة، مردفا:"في فكر شيخي أنه عندما امتثل لأمر ولي الأمر في صيغة النظام المعاصر، فهذه عبادة للاستجابة لأمر الله "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".





وأردف:"عندما أذهب بنفسي لدفع الضرائب أكون مطيعا لولي الأمر، لأن الله أمرني بطاعة ولي الأمر، من يعصي ولي الأمر عليه إثم حتى لو لم يثبت ذلك".







