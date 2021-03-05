«التخطيط»: 60 مليونا لتطوير الوحدات الصحية والصرف بالبحيرة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات تطوير الوحدات الصحية والصرف الصحى بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تقارب 60 مليون جنيه، فى إطار المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروعات شملت مد خدمات الصرف الصحى بقرية أحمد بدوى بتكلفة 8.4 مليون جنيه، وإنشاء خزان تحليل لا هوائى فى وجود مصرف بمركز بدر قرية الخرطوم بتكلفة 8 مليون جنيه، وإنشاء خزان تحليل لا هوائى بدون مصرف بمركز وادى النطرون قرية على مبارك بتكلفة 9.9 مليون جنيه.وأشارت إلى تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بمركز أبو المطامير قرية زاوية صقر بتكلفة 1.25 مليون جنيه، ورصف المدخل والشوارع الجانبية بمركز وادى النطرون قرية على مبارك بتكلفة 6 مليون جنيه، واستكمال وتوسعة رصف طريق الخرطوم بدر بطول 3 كم ورصف طرق داخلية بطول 1.3 كم بمركز بدر بتكلفة 16 مليون جنيه، ورصف المدخل والشوارع الجانبية بمركز أبو المطامير قرية زاوية صقر بتكلفة 10 مليون جنيه.