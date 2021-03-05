رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: 60 مليونا لتطوير الوحدات الصحية والصرف بالبحيرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:45 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات تطوير الوحدات الصحية والصرف الصحى بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تقارب 60 مليون جنيه، فى إطار المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروعات شملت مد خدمات الصرف الصحى بقرية أحمد بدوى بتكلفة 8.4 مليون جنيه، وإنشاء خزان تحليل لا هوائى فى وجود مصرف بمركز بدر قرية الخرطوم بتكلفة 8 مليون جنيه، وإنشاء خزان تحليل لا هوائى بدون مصرف بمركز وادى النطرون قرية على مبارك بتكلفة 9.9 مليون جنيه.

وأشارت إلى تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بمركز أبو المطامير قرية زاوية صقر بتكلفة 1.25 مليون جنيه، ورصف المدخل والشوارع الجانبية بمركز وادى النطرون قرية على مبارك بتكلفة 6 مليون جنيه، واستكمال وتوسعة رصف طريق الخرطوم بدر بطول 3 كم ورصف طرق داخلية بطول 1.3 كم بمركز بدر بتكلفة 16 مليون جنيه، ورصف المدخل والشوارع الجانبية بمركز أبو المطامير قرية زاوية صقر بتكلفة 10 مليون جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

«شائعة لا أساس لها».. «التعليم» تحسم أزمة امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

«حوّل الضحايا لأشلاء».. مباحث الجيزة تكشف سبب حادث الكريمات

الصور

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

الأكثر قراءة

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

«حوّل الضحايا لأشلاء».. مباحث الجيزة تكشف سبب حادث الكريمات

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

أيام زمان

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

رفضت أن تخلع الفستان فأصبح تميمتها.. حكايات ليلى مراد

سقطت مغشيًا عليها.. مكيدة مخرج وفنان بصفعة على وجه نجمة شهيرة

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل بالبحر الأحمر

يوسف نبيل: «الحسد» من أشهر الروايات الروسية في القرن العشرين

الأحد.. الروائية السعودية بدرية البشر في ضيافة «كاتبان وكتاب»

موسم السرقات الأدبية.. القصة الكاملة للسطو على كتابات جمال بربري وعواطف الصفتي