المفتي يكشف سبب حذف فتوى المحلل من على صفحة الدار

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، سبب حف فتوى المحلل من على صفحة الدار بموقع «فيسبوك».





وقال فضيلة المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مجموعة مواقع أخذت الفتوى من سياقها لسياق آخر فأحدثت بلبلًا، مردفا: "حتى لا نربك المشهد نسحب الفتوى ونوضح المسألة".





ولفت إلى أن دار الإفتاء عندما تجد أي فتوى أخذت من سياقها يتم توضيحها.





وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر فيسبوك فتوى، تقول إن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان التحليل منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه ودون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح".





وقال فضيلة المفتي، إن الرجل إذا انتوى تطليقها دون الإفصاح عن ذلك بأي شكل فلا إثم عليه، مردفا:"لا نبني أحكام على النية، إنما نبني الحكم على ما ظهر إشارة أو لفظ أو كتابة".







