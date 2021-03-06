رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نهاية قاسية لـ«فيل سومطرة» المهدد بالانقراض فى إندونسيا

السبت 06/مارس/2021 - 05:11 ص
جثة فيل
جثة فيل
إسلام جمال
طباعة
قال مسؤولون محليون بإندونسيا، إنه تم العثور على جثة فيل مهدد بالانقراض قتل في فخ صيد في إندونيسيا يوم الجمعة.

وتُظهر الصور المروعة لفيل سومطرة جسده المتحلل ملقى على جانبه، مع جرح في ساقه من حيث تم القبض عليه بالفخ، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتوفي ذكر الفيل، الذي يُعتقد أنه كان يبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، بعد أن قبضت مصيدة الصيد على ساقه الأمامية.

وبالحكم على حالة جسده - التي بدأت تتعفن - من خلال إصاباته - يعتقد الضباط أن الفيل كان ميتًا منذ حوالي أربعة أسابيع قبل العثور عليه.

"آتشيه"هي مقاطعة إندونيسية تتمتع بحكم شبه ذاتي على الطرف الشمالي الغربي لجزيرة سومطرة، وهي موطن لأفيال سومطرة - وهي واحدة من ثلاثة سلالات معترف بها من الفيل الآسيوي، والذي يواجه شبح الانقراض.

في عام 2011، قام الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) بترقية حالة الحفاظ على فيل سومطرة "المهددة بالانقراض" إلى "القائمة الحمراء".

جاء ذلك بعد أن انخفض عدد الفيلة بنسبة 80 في المائة خلال الأجيال الثلاثة الماضية، ويقدر أنه يغطي حوالي 75 عامًا.

تم تصوير السكان المحليين وهم يحققون في مشهد موت الفيل ويحملون نابه، مما يشير إلى أنه لم يقتل بسبب العاج، فمن الأرجح أن الفخاخ وضعت لإبعاد الأفيال والمخلوقات الأخرى عن المحاصيل.
جثة فيل
نهاية قاسية لـ«فيل سومطرة» المهدد بالانقراض فى إندونسيا
فيل
جثة فيل
جثة فيل
نهاية قاسية لـ«فيل سومطرة» المهدد بالانقراض فى إندونسيا
فيل
جثة فيل

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«شائعة لا أساس لها».. «التعليم» تحسم أزمة امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

صور جديدة لحادث طريق الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

الصور

image description

مصرع مسن من أسيوط وزوجته وشقيقيه ونجلته و3 من أحفاده فى حادث الكريمات

image description

«كرداسة رانرز».. هيا نركض في الأرياف (صور)

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

النيابة العامة تحقق فى وفاة 18 شخصا بحادث الكريمات

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

سائح يابانى يتوجه للمحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ «سويوز» فى ديسمبر

فوز فالنسيا على فياريال بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى

شالكه يتعادل مع ماينز بدون أهداف فى الدورى الألمانى لكرة القدم

تعادل شباب بلوزداد الجزائرى مع الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط

صدور الجزء الأول من الأعمال الشعرية الكاملة لـ خورخى لويس بورخيس

«الهندسة والديكور للجميع».. ندوة عامة بمكتبة مصر الجديدة