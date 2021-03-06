نهاية قاسية لـ«فيل سومطرة» المهدد بالانقراض فى إندونسيا

قال مسؤولون محليون بإندونسيا، إنه تم العثور على جثة فيل مهدد بالانقراض قتل في فخ صيد في إندونيسيا يوم الجمعة.وتُظهر الصور المروعة لفيل سومطرة جسده المتحلل ملقى على جانبه، مع جرح في ساقه من حيث تم القبض عليه بالفخ، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.وتوفي ذكر الفيل، الذي يُعتقد أنه كان يبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، بعد أن قبضت مصيدة الصيد على ساقه الأمامية.وبالحكم على حالة جسده - التي بدأت تتعفن - من خلال إصاباته - يعتقد الضباط أن الفيل كان ميتًا منذ حوالي أربعة أسابيع قبل العثور عليه."آتشيه"هي مقاطعة إندونيسية تتمتع بحكم شبه ذاتي على الطرف الشمالي الغربي لجزيرة سومطرة، وهي موطن لأفيال سومطرة - وهي واحدة من ثلاثة سلالات معترف بها من الفيل الآسيوي، والذي يواجه شبح الانقراض.في عام 2011، قام الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) بترقية حالة الحفاظ على فيل سومطرة "المهددة بالانقراض" إلى "القائمة الحمراء".جاء ذلك بعد أن انخفض عدد الفيلة بنسبة 80 في المائة خلال الأجيال الثلاثة الماضية، ويقدر أنه يغطي حوالي 75 عامًا.تم تصوير السكان المحليين وهم يحققون في مشهد موت الفيل ويحملون نابه، مما يشير إلى أنه لم يقتل بسبب العاج، فمن الأرجح أن الفخاخ وضعت لإبعاد الأفيال والمخلوقات الأخرى عن المحاصيل.