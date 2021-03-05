«الصحة»: التغذية السليمة تساعد على التعافى من كورونا (إنفوجراف)

شددت وزارة الصحة والسكان على أهمية التغذية السليمة للتعافى من فيروس كورونا المستجد.وأكدت وزارة الصحة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات التي تقوي المناعة، من أهم الطرق التي تساعدك في التعافي من ‫فيروس كورونا‬، مشددة على أهمية الالتزام بها خلال فترة العزل المنزلي.وأشارت إلى أن التغذية السليمة تحفز جهاز المناعة وتعطى القدرة على مواجهة فيروس كورونا.