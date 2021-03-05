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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حل لغز العثور على جثة ربة منزل متعفنة داخل شقتها بعين شمس

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:38 م
جثة
جثة
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، غموض العثور على جثة لسيدة في حالة تعفن داخل شقتها في عين شمس.

وأوضح المصدر، أن الجثة لسيدة ٣٩ سنة، توفيت إثر تناول جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

تلقى المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن دائرة القسم.

بانتقال رجال مباحث القسم إلى مكان العقار وتبين العثور على جثة ربة منزل في حالة تعفن، وترتدي ملابسها كاملة.

بعد معاينة الشقة، تبين سلامة جميع منافذها، كما تم تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتبين وجود كمية من مخدر الهيروين بجوار جثة السيدة أثناء محاولة رجال المباحث كشف ملابسات الحادث.

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