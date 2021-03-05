من التسوق بماعز إلى حفل زفاف.. أغرب صور التقطت داخل سوبر ماركت

أحيانًا لا تكون رحلات التسوق مملة، فوفقًا لموقع الديلى ميل، رصدت العديد من كاميرات المراقبة داخل الأسواق الكثير من الصور الغريبة والمضحكة فى نفس الوقت.التقط المتسوقون من جميع أنحاء العالم أغرب المشاهد التي شاهدوها في الممرات، من امرأة تحمل ماعزًا صغيرًا على ظهرها إلى رجل يتجول مع دلو على رأسه.وتظهر صورة أخرى امرأة في دراجة بخارية متحركة مع ابنتها على الأرجح، واقفة بين ساقيها أثناء قيادتهما عبر ممرات أحد المتاجر.فى هذا التقرير نرصد أغرب الصور التي التقطت فى السوبر ماركت.